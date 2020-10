Rekordowo wiele niewypłacalnych firm

W trakcie pierwszych ośmiu miesięcy 2020 r. w oficjalnych źródłach opublikowano informacje nt. niewypłacalności 722 przedsiębiorstw, co oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku i jest najwyższym wynikiem w obecnej dekadzie – wynika z danych zebranych przez Euler Hermes. Wzrost liczby niewypłacalności notowany jest obecnie we wszystkich branżach.