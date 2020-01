Rekordowo mało przedsiębiorców chce wejścia do strefy euro

Stabilność polskiej waluty zniechęca polskich przedsiębiorców do myślenia o przyjmowaniu euro – wynika z nowego badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Aktualnie tylko 42 proc. ankietowanych chce wejścia Polski do strefy euro, podczas gdy rok wcześniej odsetek ten wynosił aż 74 proc.

Z 10. edycji badania Grant Thornton, które objęło 200 firm, wynika, że poparcie dla wejścia do strefy euro jest obecnie rekordowo niskie. Taki pomysł popiera już tylko 42 proc. respondentów. Za pozostaniem przy złotówce opowiada się z kolei 40 proc. przedsiębiorców. Między 2018 a 2019 r. zanotowano zdecydowany spadek poparcia dla pomysłu przyjęcia euro – odsetek popierających to przedsiębiorców zmniejszył się z 74 do 42 proc.

J...