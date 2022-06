Rekompensowanie kosztów pracy zdalnej może budzić wątpliwości

W Sejmie trwają prace nad projektem wprowadzającym do Kodeksu pracy przepisy o pracy zdalnej. Wątpliwości wśród pracodawców budzą propozycje dotyczące rekompensowania kosztów pracy zdalnej. Eksperci Konfederacji Lewiatan twierdzą, że pracodawca powinien mieć możliwość ustalania jednej kwoty rekompensaty kosztów względem całej załogi albo grupy pracowników wykonujących podobną pracę. Obecny kształt projektu zakłada tymczasem ustalanie rekompensaty osobno dla każdego pracownika zdalnego.

– Regulacje dotyczące pracy zdalnej zawarte w projekcie ustawy postrzegane są przez pracodawców jako sformalizowane i generujące pewne ryzyka przez co mogą zniechęcić część z nich do tej formy organizacji pracy. Do zagadnień wymagających dyskusji w trakcie prac parlamentarnych należą w szczególności: zasady rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, kwestie bhp, zwiększenia wymiaru pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie czy terminu wejścia w życie nowych rozwiązań &ndas...