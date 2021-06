Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 28.06.2021 Rejestracja do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? 30 czerwca 2021 roku to termin na zarejestrowanie podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA). Rozpoczęcie rejestracji do 30 czerwca będzie uznawane za dochowanie wyznaczonego terminu, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji (i zarejestrowania) podmiotu w CRPA do 31 sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów przypomina, jak się zarejestrować w CRPA. W związku ze zbliżającym się terminem przejściowym wyznaczonym na 30 czerwca 2021 roku na: zarejestrowanie się w CRPA przez: podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,

pośredniczący podmiot węglowy i pośredniczący podmiot gazowy, który prowadzi działalność na podstawie powiadomienia złożonego naczelnikowi urzędu skarbowego,

podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, który nie jest osobą fizyczną i zużywa zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG, uzupełnienie zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot, który złożył przyjęte przez naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne AKC-R, MF informuje, że rozpoczęcie procedury rejestracyjnej do 30 czerwca 2021 roku będzie uznawane za dochowanie wyznaczonego terminu, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji i zarejestrowania podmiotu w CRPA do 31 sierpnia br., chyba że uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu. Jak się zarejestrować w CRPA Proces rejestracji podmiotu w CRPA jest kilkuetapowy i wymaga: założenia konta na PUESC przez osobę fizyczną (właściciela, pracownika lub pełnomocnika podmiotu), <...

