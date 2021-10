Rejestr działalności w zakresie kryptowalut. Dwa nowe rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia dotyczące nowego rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych (kryptowalut). Określono m.in. sposób i tryb składania wniosków o wpis do rejestru. Do załatwiania spraw związanych z nowym rejestrem wyznaczono Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach. Rozporządzenia wejdą w życie 31 października br.

Nowy rejestr dotyczący kryptowalut jest ściśle związany z przepisami regulującymi rynek walut wirtualnych. Co do zasady obowiązek rejestracji ma odnosić się głównie do podmiotów oferujących usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymiany między samymi walutami wirtualnymi, a także pośrednictwa w wymianie.

Zmiany dostosują polskie prawo do wymogów unijnych. Każdy kraj Unii Europejskiej zobowiązano bowiem do objęcia tego rodzaju działalności obowiązkiem uzyskania zezwolenia albo rejestracji.

Pierwsze z rozporządzeń przewiduje, że wniosek o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych ma być składany na elektroniczną ...