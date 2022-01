Reglamentacja dotyczy blisko 50 typów działalności gospodarczej

Obecnie w Polsce różne formy reglamentacji dotyczą łącznie niemal 50 rodzajów działalności gospodarczej. Eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju oceniają, że system reglamentacji powinien być poddawany co kilka lat przeglądowi, by móc likwidować lub liberalizować te ograniczenia, które w praktyce nie są niezbędne.

„Ostatnia znacząca liberalizacja w zakresie prawno-administracyjnej reglamentacji działalności gospodarczej odbyła się w 1999 r. Mimo wcześniejszych założeń, przewidywanych m.in. w uzasadnieniu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r., od tamtej pory nie doszło do znaczącej liberalizacji przepisów, a od mniej więcej dekady nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w tym zakresie” – tłumaczą eksperci FOR.

Z zebranych przez fundację FO...