Reforma KSeF opóźniona. Przedsiębiorcy czekają na szczegóły

Obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) nie zostanie wprowadzony w 2024 r. – wynika z ostatnich zapowiedzi resortu finansów, który stwierdził, że system posiada błędy, a przedsiębiorcy powinni mieć więcej czasu na przygotowanie się do reformy. Środowisko biznesowe zaapelowało do ministerstwa o podanie szczegółów oraz dokładnego planu działań ws. KSeF.

Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, system KSeF ma zostać poddany zewnętrznemu audytowi. Na razie wiadomo jedynie, że reforma nie zostanie wprowadzona w 2024 r.

„Nie podano nowej daty wdrożenia obowiązkowego KSeF. Powodem takiej decyzji jest stan gotowości projektu jak również opinie przedsiębiorców. Mamy świadomość, iż wiele firm i organizacji sygnalizowało brak gotowości oraz znaczne opóźnienia we wdrożeniu narzędzia do wystawiania e-faktur. Jednak nie jest to głos wszystkich firm, są również taki...