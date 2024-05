Reforma KSeF do zmiany. Sejm zaczyna prace nad rządowym projektem

„Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie od 1 lutego 2026 r. Zmiana przepisów to odpowiedź na sygnały płynące od przedsiębiorców. Pierwotnie system miał zostać wdrożony od 1 lipca 2024 r. Brak decyzji o zmianie terminu doprowadziłby do paraliżu gospodarczego oraz sytuacji, w której podatnicy zostaliby zmuszeni do e-fakturowania i korzystania z systemu wykazującego błędy, a także nieprzygotowanego do obsługi dużej liczby faktur” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Jak zapewniają projektodawcy, dzięki przesunięciu terminu podatnicy będą mogli lepiej przygotować się do obowiązkowego e-fakturowania.

Projekt zakł...