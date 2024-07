Raportowanie na potrzeby podatku CBAM stanie się trudniejsze

Z końcem lipca br. upłynie termin na złożenie sprawozdania dotyczącego tzw. podatku węglowego (CBAM) dla wyrobów objętych obowiązkiem raportowania, które zaimportowano do obszaru celnego Unii Europejskiej w II kwartale br. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wskazują, że to ostatni okres sprawozdawczy, w którym dopuszczalne jest jeszcze stosowanie uproszczonych metod określania wielkości emisji gazów cieplarnianych w związku z produkcją importowanych towarów.

„Obowiązujący od października 2023 r. do grudnia 2025 r. okres przejściowy stosowania mechanizmu CBAM według założeń Komisji Europejskiej ma za zadanie przygotować przedsiębiorców do prawidłowej realizacji obowiązków w okresie docelowym, którego istotnym elementem będą finansowe rozliczenia emisji. W okresie przejściowym obowiązki importerów towarów objętych mechanizmem CBAM ograniczają się do składania sprawozdań obejmujących towary przywiezione (dopuszczone do obrotu) w danym kwartale” – tłumaczą eksperci Grant Thornton....