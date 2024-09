Rachunki za energię elektryczną: od 24 sierpnia gospodarstwa domowe mogą zawierać umowy z dynamiczną ceną energii

Od 24 sierpnia br. u każdego sprzedawcy energii elektrycznej obsługującego co najmniej 200 tys. odbiorców końcowych pojawił się nowy rodzaj oferty adresowanej do odbiorców indywidualnych: umowa z ceną dynamiczną. Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia, kto i na jakich warunkach może rozważyć zawarcie takiej umowy: oferta jest skierowana do odbiorców świadomych zasad obowiązujących na rynku energii oraz posiadających liczniki zdalnego odczytu.