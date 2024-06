Rachunek od państwa za rok 2023. Kwota przekracza 42 tys. zł na osobę

Jak wyliczyli eksperci FOR, w 2023 r. tzw. rachunek od państwa wyniósł w Polsce 42,7 tys. zł w przeliczeniu na jedną osobę. Jeszcze w 2022 r. było to tymczasem 35,8 tys. zł. Obciążenia podatkowo-składkowe w relacji do PKB wzrosły z 35,2 proc. w 2022 do 35,9 proc. w 2023 r.

„Największą kategorią wydatków publicznych były, jak co roku, emerytury i renty. Przeciętny mieszkaniec Polski wydał na nie, wliczając trz...