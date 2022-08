Rabat a korekta VAT

Pojęcie rabatu nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT. Przyjąć należy, za jego słownikowym tłumaczeniem, iż stanowi on obniżenie ceny danego towaru o określoną kwotę (w sensie czynnościowym) lub jako kwota, o którą obniżka ta została uczyniona (w sensie wynikowym). Rabat może przybrać różne formy. Może to być obniżka ceny udzielona jeszcze przed dokonaniem transakcji. Do obniżenia ceny dochodzi najpóźniej w momencie dokonywania sprzedaży. Może też mieć miejsce rabat potransakcyjny, a więc taki który udzielony zostaje już po sfinalizowaniu transakcji.