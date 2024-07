PUESC z nową usługą dotyczącą zezwoleń akcyzowych

Od 22 lipca br. na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) jest już dostępna nowa usługa w zakresie elektronicznego składania wniosków o wydanie, zmianę lub też cofnięcie zezwoleń akcyzowych – poinformowało Ministerstwo Finansów. Wprowadzona usługa odnosi się do zezwoleń na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący.

Dodana do PUESC usług umożliwia składania wniosku o udzielenie, zmianę lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący. Zgodnie z obowiązującą ustawą akcyzową, podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego.

W praktyce do skorzysta...