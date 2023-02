PUE ZUS - obowiązkowe profile dla płatników składek

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli płatnik do końca 2022 r. nie założył samodzielnie konta na PUE ZUS lub nie upoważnił nikogo do profilu płatnika, ZUS utworzył mu profil techniczny. Profil ten wymaga aktywacji przez płatnika. Płatnicy składek, którzy rozpoczęli działalność w 2023 r. muszą samodzielnie założyć profil lub aktywować profil utworzony przez ZUS, jeśli sami go nie założyli.