Przyszłoroczne zmiany podatkowe osłabią konkurencyjność polskich firm

Przewidziane na 2021 r. zmiany w polskim systemie podatkowym doprowadzą do pogorszenia konkurencyjności przedsiębiorstw – przewidują eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszająca firmy organizacja krytycznie ocenia nie tylko nowe podatki i opłaty, ale też konieczność dostosowania się do wielu różnych obowiązków, co będzie generować dodatkowe koszty dla podatników.