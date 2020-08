Przyjazność prawa dla biznesu – Polska na 14. miejscu w Europie

W tegorocznej edycji rankingu przyjazności warunków do prowadzenia biznesu Polska zajęła 14. miejsce w Europie, a na świecie uplasowała się na 34. pozycji. Jak wynika z raportu pn. „Global Business Complexity Index 2020”, przygotowanego przez ekspertów TMF Group, oznacza to awans odpowiednio o 4 i 13 miejsc względem 2019 r. Poprawa to jednak głównie efekt zmian w innych państwach i modyfikacji metodologii.