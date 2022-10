Przychód członka zarządu z tyt. używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Jak podkreślił organ podatkowy, przychodem członka zarządu (prezesa) współpracującego ze spółką w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania, będzie zarówno wynagrodzenie wynikające z tej umowy, jak również inne otrzymane świadczenia niepieniężne. W tym w szczególności w postaci udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych oraz koszty zakupu paliwa pokryte przez spółkę.

Podstawą do wydania powołanej wyżej interpretacji, było ustalenie, że członek zarządu wykonuje powierzone mu zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług zarządzania (nie prowadzi on działalności gospodarczej). Na mocy zawartej umowy, prezes korzysta z samochodu służbowego również do celów prywatnych. W stanie faktycznym powołanej interpretacji wskazano, , że w spółce obowiązuje regulamin korzystania z samochodów służbowych. Zgodnie z tym regulaminem, udostępnienie pojazdu służbowego do celów prywatnych następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy spółką a korzystającym. Prezes zarządu nie zawarł ze spółką umowy o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. Niemniej jednak korzysta z samochodu również do celów prywatnych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę wynika to z faktu, że musi być dyspozycyjny 7 dni w tygodniu, gdyż jako prezes zarządu jest osobą kontaktową w przypadku awarii oraz innych sytuacji losowych wymagających obecności na miejscu zdarzenia.

Na podstawie tak zaprezentowanego stanu faktycznego spółka założyła, że w związku z korzystaniem z samochodu - w szczególności na potrzeby realizacj...