Przewoźnicy chcą niższych składek ZUS

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotarło wystąpienie Ministra Infrastruktury wraz z propozycją przepisów przewidujących preferencyjne z punktu widzenia przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe rozwiązania dotyczące kształtowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób przez nich zatrudnionych. Kluczowe przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym procedowaniu proponowanych zmian powinno być stanowisko Ministra Finansów, co do możliwości zabezpieczenia odpowiednich środków na zwiększenie z tego tytułu dotacji do FUS. MRPiPS wystąpił do MF z prośbą o przedstawienie stanowiska w tym zakresie. Dalsze kroki uzależnione są od pozytywnego stanowiska w tym zakresie - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.