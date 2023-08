Przeprowadzka pracownika w kosztach podatkowych firmy

Spółka realizuje inwestycję polegającą na budowie zakładu produkcyjnego. Budowa zakładu związana jest ze znajomością szeregu zagadnień technologicznych, ochrony środowiska oraz produkcji specjalistycznej opartej na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. W związku z faktem, że inna spółka która jest głównym udziałowcem spółki realizowała już takie inwestycje w innych lokalizacjach na całym świecie i dysponuje kadrą zarządzającą ze znajomością odpowiednich technologii, do Polski oddelegowani zostali pracownicy wykonujący różne obowiązki na miejscu inwestycji. Dzięki temu, spółka korzysta z osób których wiedza w zakresie technologii budowy zakładu, montażu specjalistycznej linii produkcyjnej oraz urządzeń do niwelowania wpływu inwestycji na środowisko naturalne, ale również w zakresie organizacji przedsiębiorstwa na etapie inwestycji, a następnie w czasie procesu produkcji oraz zarządzania nim sprawdziła się przy podobnych inwestycjach. Oddelegowana kadra jest niezbędna na obecnym etapie procesu inwestycji i później, kiedy zostanie uruchomiona produkcja.

Okresy oddelegowania pracownika wynoszą ponad rok, a niejednokrotnie są znacznie dłuższe. Przyjazd niektórych pracowników do Polski był uwarunkowany sprowadzeniem również małżonki pracownika wraz z dziećmi. Przeprowadzka wraz z rodziną na czas realizacji inwestycji stanowiła warunek zgody pracownika na oddelegowanie go do Polski.

Odpowiedź:

Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: