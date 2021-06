Przepisy ws. urlopów zostaną dostosowane do wymogów UE

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, w którym przewidziano zmiany mające zwiększyć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Klub parlamentarny Lewicy proponuje m.in. zwiększenie wymiaru zwolnienia od pracy – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – dla pracowników wychowujących dziecko z 2 do 5 dni w roku kalendarzowym. Przepisy mają zostać dostosowane do nowych wymogów unijnych.