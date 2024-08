Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu będą dostosowane do unijnej dyrektywy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy zostaną dostosowane do unijnej dyrektywy ws. adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Większość przepisów pozostanie bez znaczących zmian. W praktyce np. obecne procedury dotyczące ustalania płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej zostaną co do zasady utrzymane.