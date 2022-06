Przemysł zaczyna hamować. Wskaźnik PMI najniższy od ponad dwóch lat

W maju br. indeks PMI, czyli wyprzedzający wskaźnik koniunktury, spadł do 48,5 pkt, co oznacza spadek o 3,9 pkt w ciągu miesiąca. Odczyt dla polskiego przemysłu okazał się najniższy od ponad dwóch lat. Eksperci wskazują, że to w praktyce pierwszy wyraźny znak zwolnienia w przemyśle, a na całą sytuację wpłynęła przede wszystkim niepewność dotycząca inflacji i skutków wojny na Ukrainie.