Przelew na rachunek powierniczy a prawo do odliczenia VAT

Rachunek powierniczy znalazł zastosowanie w regulacjach ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tego aktu prawnego deweloper dla realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego zawiera umowę o prowadzenie otwartego lub zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Instytucja to przewidziana została w art. 59 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zaś w zakresie nieuregulowanym tam zastosowanie znajdują przepisy tytułu XX Kodeksu Cywilnego „Umowa rachunku bankowego”.

Istota rachunku powierniczego polega na tym, że służy on do gromadzenia środków powierzonych posiadaczowi rachunku przez osobę trzecią, na podstawie odrębnej umowy. W umowie tej zwanej umową powierniczą posiadacz rachunku jest powiernikiem, określa się że na rachunku nie mogą być gromadzone inne środki niż należące do osoby trzeciej, jak również środki innego pochodzenia (środki osoby trzeciej oraz posiadacza rachunku). Rachunek ten stosowany jest w rozliczeniach pieniężnych pomiędzy powiernikiem a powierzającym.

Stronami umowy rachunku bankowego są bank otwierający i prowadzący rachunek oraz posiadacz rachunku (powiernik). Osoba wpłacająca środki nie jest jego stroną. Z kolei środki na takim rachunku nie stanowią własności posiadacza rachunku. Ten jest ich dysponentem. Taka sytuacja ma miejsce do momentu, w którym w myśl uregulowań umowy rachunku powierniczego nie nastąpią warunki do wypłaty tych środków na rzecz posiadacza rachunku. W przypadku nie ziszczenia się warunku środki powinny zostać zwrócone powierzającemu je.

Powierzający wpłaca pieniądze na rachunek powierniczy na cel ustalony z posiadaczem rachunku. Posiadacz rachunku dysponuje powierzonymi środkami we własnym imieniu. Zobowiązany jest jednak wobec powierzającego do rozliczenia się z ich wykorzystania. Ma też obowiązek zwrócenia środków nie wykorzystanych podczas obowiązywania umowy powierniczej.

Jeszcze raz podkreślić należy, że środki zgromadzone na rachunku powierniczym nie stanowią własności powiernika. Nie może on nimi swobodnie rozporządzać.

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Z punktu widzenia VAT istotne jest ustalenie momentu, w którym następuje faktyczne dysponowanie przez powiernika (z reguły jest nim deweloper) środkami, które znajdują się na rachunku powierniczym. Jest to istotne ponieważ zgodnie z brzmieniem art. 19a ust. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w o...