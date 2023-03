Przejście na ryczałt a współpraca z byłym pracodawcą

Jednym z założeń Polskiego Ładu jest uproszczenie rozliczeń podatkowych i upowszechnienie rozliczania PIT w formie ryczałtu od przychodów. Problem jednak w tym, że z tego udogodnienia w praktyce nie zawsze można skorzystać. Przejście na ryczałt nie jest bowiem możliwe, jeśli podatnik współpracuje z byłym pracodawcą - i to, w skrajnych przypadkach, nawet przez dwa lata.

Interpelacja nr 38510 do ministra finansów w sprawie braku możliwości zmiany formy opodatkowania w przypadku współpracy z byłym pracodawcą

Szanowna Pani Minister,

jednym z założeń Polskiego Ładu jest uproszczenie rozliczeń podatkowych i upowszechnienie rozliczania PIT w formie ryczałtu od przychodów. Problem jednak w tym, że z tego udogodnienia w praktyce nie zawsze można skorzystać.

Przejście na ryczałt nie jest bowiem możliwe, jeśli podatnik współpracuje z byłym pracodawcą - i to, w skrajnych przypadkach, nawet przez dwa lata. Chodzi o art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z jego treścią, jeżeli podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i...