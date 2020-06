Przedszkola i żłobki otwarte: Zasiłek opiekuńczy nadal się należy

W związku z COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca przysługuje, w trzech przypadkach: zamknięcia przedszkola lub szkoły; niemożności zapewnienia opieki podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola lub szkoły; decyzji ubezpieczonego o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Zatem prawo do zasiłku mają rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka - wyjaśniło Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelację poselską.