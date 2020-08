Przedsiębiorcy z nadpłatą odzyskają prawo do zwolnienia z ZUS

Interpelacja nr 8939 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zwrotu opłaconych składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 3.0

w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 brak jest regulacji umożliwiających zwrot nadpłaconych składek za okresy, w których przedsiębiorcy mogli ubiegać się o zwolnienie z ich opłacania. W myśl obowiązującej ustawy ZUS może umorzyć nieopłacone składki za kwiecień i maj.

Art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje możliwość dla przedsiębiorców do ubiegania się o zwolnienie, a w konsekwencji zwrot opłaconych składek jedynie za miesiąc marzec. Brakuje analogicznej regulacji w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy opłacili już składkę za miesiąc kwiecień i maj i wystąpili z wnioskiem o zwolnienie (a w konsekwencji zwrot) z opłacania składek. Postępowania w takich sprawach są umarzane. Ponadto jeżeli przedsiębiorca posiadał nadpłatę, jest ona automatycznie zaliczana na poczet składek za kwiecień i maj i z tego powodu nie ma możliwości ubiegania się o jej zwrot. Przez tę lukę w ustawie przedsiębiorcy, którzy opłacili składki przed terminem lub posiadali nadpłatę, otrzymują decyzję, w której to ZUS odmawia prawa do zwolnienia z opłacania składek.

Problemem jest również sytuacja, w której przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie z opłacenia składek za kwiecień, który nie jest rozpatrywany przed terminem opłacenia obowiązkowych składek ZUS. W konsekwencji powstaje dla podatnika zaległość, co nie jest spowodowane jego winą, a jest następstwem zbyt długiego oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej 3.0, konieczne jest, by nie posiadał zaległości w ZUS. Zatem pomimo oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z płacenia składek, opłaca te składki terminowo, aby uniknąć zaległości. Terminowe opłacenie składek powoduje odrzucenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

W jaki sposób rząd planuje naprawić opisany powyżej błąd spowodowany luką w ustawie, przez który odrzucane są wnioski o zwolnienie składek za kwiecień i maj? Kiedy przedsiębiorcy, którzy mają nadpłaty lub opłacili terminowo składki za kwiecień i maj, będą mogli skorzystać z ich zwolnień, a w konsekwencji zwrotu? Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej ZUS samodzielnie zalicza nadpłatę składek na miesiące kwiecień i maj, co skutkuje odmową zwolnienia ze składek?

Posłowie:

Jakub Kulesza, Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz, Janusz Korwin-Mikke, Michał Urbaniak, Krystian Kamiński

20 lipca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 8939 w sprawie zwrotu opłaconych składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 3.0

W odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 27 lipca 2020 r., znak: K9INT8939, przesyłające interpelację Posła Jakuba Kuleszy z grupą Posłów w sprawie zwrotu opłaconych składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 3.0, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Określone w art. 31 zo ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO...