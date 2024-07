Przedsiębiorcy nie chcą czterodniowego tygodnia pracy

Analiza raportu Global Business Complexity Index (GBCI), który co roku przedstawia państwa, w których najtrudniej prowadzi się firmę, poddano pod rozwagę pytanie o czterodniowy tydzień pracy. Niemal 90 proc. przedsiębiorców uznało, że w Polsce to system nie do przyjęcia. Jest dobrym rozwiązaniem, gdy rynek pracy jest stabilny, ale zdaniem większości badanych firm w Polsce tak nie jest. Pomysł wydaje się przedwczesny, a jego realizacja mało prawdopodobna.