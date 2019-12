Przedsiębiorcy apelują o zawieszenie poboru podatku od marketów do 2021 r.

Podatek od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek od marketów) powinien być zawieszony do końca 2020 r. – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. W projekcie nowelizacji, który trafił niedawno do Sejmu, resort finansów przewidział natomiast przedłużenie zawieszenia poboru podatku do 1 lipca 2020 r.