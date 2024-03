Przedsiębiorcy apelują o uproszczenie i obniżenie składki zdrowotnej

Obecna formuła składki zdrowotnej prowadzi do chaosu i degradacji mikroprzedsiębiorczości w Polsce – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja wystosowała apel, w którym domaga się, by składka zdrowotna była czytelniejsza i uwzględniała trudną sytuację najmniejszych firm. Realizacja propozycji ZPP miałaby skutkować zmniejszeniem wpływów ze składki o ok. 5 mld zł rocznie.