Przedsiębiorcy apelują o szybkie wdrożenie systemu ROP

Polska powinna jak najszybciej wdrożyć system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Środowisko biznesowe przekonuje, że konieczny jest szeroki dialog nt. zmian, by stworzyć trwały kompromis. Termin na wdrożenie mechanizmu ROP upłynął już w styczniu 2023 r., a przedsiębiorcy obawiają się pogłębionego kryzysu w branży recyklingu i przetwarzania surowców wtórnych.

Zgodnie z unijną dyrektywą o odpadach, producenci produktów w opakowaniach mają ponosić odpowiedzialność za całe koszty netto selektywnej zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów powstających z ich produktów. W założeniu nowe regulacje powinny również zachęcać producentów do tego, by odpadów było mniej i by dało się je przetwarzać.

– Obecnie przedsiębiorcy stoją przed widmem wielu obowiązków związanych z nowelizacjami zarówno polskich, jak i europejskich regulacji. Nowe przepisy będą niebawem obowiązywać dla wprowadzających i sprzedających nap...