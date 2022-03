Przedsiębiorcy apelują o przywrócenie handlu w niedziele

W obecnej sytuacji konieczne jest podjęcie wszelkich kroków pozwalających na zwiększenie podaży pracy i dających pozytywny impuls gospodarczy – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja ocenia, że w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę dobrym rozwiązaniem byłoby przywrócenie możliwości handlu we wszystkie niedziele na terenie całej Polski.

Obecne ograniczenia dotyczące handlu w niedziele i święta wprowadzono ustawą z 10 stycznia 2018 r. Zakaz był wprowadzany stopniowo, choć funkcjonują też pewne wyjątki.

Jak wskazują eksperci ZPP, do tej pory do Polski trafiło już ponad 1 mln uchodźców wojennych z Ukrainy. Organizacja wskazuje, że umożliwienie handlu we wszystkie niedziele i na terenie całego kraju mogłoby z jednej strony być pomocne w kontekście po...