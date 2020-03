Przedsiębiorcy apelują o opóźnienie zmian w podatkach

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców zaapelowały do rządu o opóźnienie do początku 2021 r. zmian wprowadzających nowe obciążenia dla firm. Apel jest związany z zagrożeniami płynącymi z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Biznes proponuje m.in. odsunięcie w czasie wprowadzenia obowiązku wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla pracodawców zatrudniających do 50 osób, zmian dotyczących jednolitego pliku kontrolnego (JPK) oraz nowych podatków.