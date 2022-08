Przedsiębiorco do 22 sierpnia br. możesz zmienić formę opodatkowania

Możliwość rezygnacji z ryczałtu i opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych od 1 lipca br. do końca 2022 r. skalą podatkową to efekt ustawy obniżającej podatek PIT. Ministerstwo Finansów przypomina, że aby zrezygnować z ryczałtu i przejść na skalę konieczne jest złożenie do 22 sierpnia br. w urzędzie skarbowym oświadczenia na piśmie o tej rezygnacji.