Przedsiębiorca może mieć dwa rodzaje kas

W sytuacji gdy przedsiębiorca oprócz prowadzenia sprzedaży, która została objęta obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej online, prowadzi jeszcze inną sprzedaż, w chwili obecnej nieobjętą takim obowiązkiem, to do czasu jego zaistnienia będzie mógł on względem tej innej sprzedaży prowadzić ewidencję z wykorzystaniem dotychczas stosowanej „zwykłej” kasy rejestrującej.