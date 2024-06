Przechowywanie wszystkich dokumentów fiskalnych wyłącznie w formie elektronicznej

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka z o.o., która rozważa wprowadzenie nowej funkcjonalności dotyczącej ewidencjonowania sprzedaży za pomocą drukarek fiskalnych, tj. kas on-line. Założeniem planowanej zmiany jest m.in. przechowywanie dokumentów fiskalnych (raportów fiskalnych miesięcznych, dobowych, itd.) wystawianych przez drukarkę fiskalną wyłącznie w formie elektronicznej na zewnętrznym serwerze, odpowiednio posegregowanych i umożliwiających ich odszukanie; zapewnienie możliwości ich ewentualnego udostępniania m.in. organom skarbowym. Ma to dotyczyć wszystkich dokumentów fiskalnych, które będą przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej. W planowanym do wdrożenia systemie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą drukarek fiskalnych istnieją systemy informatyczne pozwalające na zachowanie integralności, niezmienności danych i czytelności dokumentów zapisanych w formie elektronicznej oraz pozwalające na dostęp do elektronicznych zasobów archiwalnych oraz ich wydruk na każde żądanie organu podatkowego. Wszystkie drukarki fiskalne będą połączone do centralnej bazy danych znajdującej się na zewnętrznym serwerze utrzymywanym przez zewnętrznego dostawcę usług. Raporty okresowe rejestrowane przez drukarki fiskalne w formie elektronicznej będą przesyłane do bazy danych. W przypadku braku technicznej możliwości przesłania (np. awaria łącza internetowego) system zapewni przesłanie w najszybszym możliwym terminie po usunięciu awarii. Planowany do wdrożenia system przewiduje, że z drukarki fiskalnej odczytywane będą raporty dobowe, według zaplanowanego harmonogramu. Raporty będą wysyłane automatycznie do systemu centralne...