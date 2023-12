Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej

Skoro elektroniczna forma przechowywania faktur zapewni autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność, a także umożliwi za pomocą środków elektronicznych naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dostęp on-line do tych faktur oraz bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych, to podatnik zachowa prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego występującego na tych fakturach.