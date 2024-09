Prywatna sprzedaż samochodu wykupionego z firmowego leasingu w PIT

Czy jeżeli po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego podatnik zdecyduje się wykupić samochód osobowy od leasingodawcy z przeznaczeniem na cele prywatne, a na wykup zostanie wystawiona faktura VAT, to czy do wykupu na cele osobiste tego samochodu, jak i ewentualnie późniejszej jego sprzedaży zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy po wykupie należy skorygować firmowe koszty?

Jeżeli w istocie wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód nie będzie stanowił składnika majątku firmy, wymienionego w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej.

Sprzedaż przedmiotowego samochodu należy w opisanych przez podatnika okolicznościach zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji przychód nie powstanie, jeżeli zbycie rzeczy będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie (wykup z leasingu). Natomiast w przypadku sprzedaży przedmiotowego samochodu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup z leasingu) powstanie obowiązek podatkowy na podstawie ww. przepisu.

Z kolei odnosząc się do kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingu należy wskazać, że stosownie do art. 22 ust. 1 tej ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wy...