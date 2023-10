Prywatna opieka medyczna dla zleceniobiorcy bez składek ZUS

We wniosku o interpretację przedsiębiorca (spółka) wskazał, że chciałby udostępnić możliwość korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego (prywatna opieka medyczna) osobom zatrudnionym w spółce na podstawie umowy zlecenia. Pracownicy spółki korzystają z takiej opieki medycznej i jest to uregulowane w regulaminie pracy i wynagradzania, potwierdzone opinią ZUS.

Zasady przystępowania zleceniobiorców oraz ich udział w koszcie poszczególnych usług, spółka zamierza określić w przepisach wewnętrznych wprowadzonych uchwałą zarządu spółki, w dokumencie zwanym regulaminem świadczeń dla zleceniobiorców. Każdy zleceniobiorca - bez względu na okres trwania umowy - będzie mógł nabyć prawo do objęcia ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenie zdrowotne ma być dodatkowym świadczeniem, w części opłacanym przez zleceniobiorcę, w części przez zleceniodawcę. Spółka udostępni korzystanie z usług po cenie niższej od tej do której zleceniobiorca byłby zobowiązany w przypadku indywidualnego zakupu. Uchwała ma

obowiązywać do czasu jej odwołania. Jednocześnie, przedsiębiorca wskazał, że dodatkowe świadczenia będą stanowić przychód zleceniobiorcy, będą opodatkowane, zaś przedsiębiorca jako płatnik odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy.

Przedsiębiorca chciał rozwiać wątpliwości w kwestii rozliczania składek ZUS zleceniobiorców w przypadku gdy zleceniobiorca także partycypuje w koszcie zakupionego przez siebie ubezpieczenia. Tak jak i w przypadku pracowników od zleceniobiorcy również będzie pobierany podatek od wartości tego pakietu medycznego. Natomiast, przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy należy naliczać od tej wartości składki ZUS.

Przedsiębiorca uważa, nie powinien rozliczać składek ZUS, a tylko sam podatek. Jego zdaniem, koszt świadczeń udostępnionych zleceniobiorcom na podstawie wewnętrznego aktu prawnego - regulaminu i częściowo finansowanych przez spółkę, spełniają wymogi określone w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i w związku z tym nie powinny stanowić podstawy wymiaru składek.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził...