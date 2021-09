Prowizje pośredników w obrocie nieruchomościami nie będą regulowane

Interpelacja nr 25796 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie potrzeby ustalenia górnej granicy prowizji, którą może otrzymać pośrednik w obrocie nieruchomościami, za obsługę transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości (w tym mieszkań)

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego zgłaszają się osoby fizyczne, które w ostatnim czasie dokonywały transakcji obrotu nieruchomościami, zwłaszcza mieszkaniami. Zwróciły mi uwagę na fakt, że pośrednicy obrotu nieruchomościami za swoje usługi biorą bardzo wysokie prowizje. Sięgają one w niektórych przypadkach (chodzi o sprzedających) nawet blisko 4% wartości nieruchomości, a w przypadku kupujących prowizja, która wynosi ok. 3% wartości nieruchomości, nie należy do rzadkości. Prowizję tę biorą zarówno od jednej, jak i od drugiej strony transakcji. Na dodatek zdarza się, że jest wprowadzany oprócz tego wysoki minimalny kwotowy próg prowizji, nawet 5-cyfrowy, którą ma dostać pośrednik zarówno od sprzedającego, jak i kupującego nieruchomość (w tym mieszkanie). Wysokość prowizji pośrednika niejednokrotnie, co należy podkreślić, i to mocno, przekracza całą opłatę notarialną (opłatę sądową, 2-procentowy podatek od czynności cywilnoprawnych, wynagrodzenie notariusza, podatek VAT).

Wiedza i ryzyko notariusza (odpowiada całym swoim majątkiem za wykonywane czynności notarialne) są niewspółmiernie większe niż pośrednika w obrocie nieruchomościami, a wynagrodzenie notariusza jest dosyć skromne. Nawet wysokie opłaty i podatki, które za tę czynność należy zapłacić, są często znacznie niższe od prowizji pośredników w obrocie nieruchomościami. Niewspółmiernie wysoka prowizja pośredników w obrocie nieruchomościami przyczynia się do niepotrzebnego wzrostu cen nieruchomości, w tym mieszkań. Nie daje ona korzyści ani sprzedającym, ani kupującym nieruchomość, wprowadza niepotrzebny zamęt na rynku nieruchomości i w sposób nieuzasadniony wpływa na wzrost ich ceny.

Kilkanaście lat temu, gdy mieliśmy bardzo wysokie wynagrodzenie notariusza, przyjęto rozwiązanie zaporowe, które zadziałało w praktyce. Podobnie wydaje się, że należy postąpić z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, godząc ich interes z interesem stron oraz z zasadą sprawiedliwości społecznej, i ustalić górną granicę, którą maksymalnie może pobrać pośrednik za wykonaną usługę, np. że nie może ona być wyższa aniżeli wysokość opłaty notarialnej za umowę kupna sprzedaży nieruchomości.

Wobec powyższego przesyłam pytanie: Czy i jak ministerstwo w imię realizacji idei państwa prawnego i sprawiedliwego zamierza rozwiązać problem stanowczo wygórowanych prowizji pośredników w obrocie nieruchomościami, dotyczących kupna lub sprzedaży nieruchomości, w tym mieszkań?

Z szacunkiem Paweł Poncyljusz

30-07-2021 r.

