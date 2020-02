Prowadzenie wielu działalności: Paragon jako dowód poniesienia kosztu

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, ustosunkowując się do stwierdzenia zawartego w interpelacji „Wskutek zniesienia obowiązku zamieszczania na wydrukach z kas fiskalnych pełnych danych nabywcy, osoba prowadząca dwa lub więcej rodzajów działalności jest narażona, ze strony organów podatkowych, na zarzut nieprawidłowego księgowania przychodów i kosztów ich uzyskania (…)”, nigdy nie było wymagane, aby na paragonach fiskalnych były zamieszczane pełne dane nabywcy. W przepisach dot. kas jest jedynie punkt dotyczący tego, że na paragonie fiskalnym może zostać umieszczony numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy - na żądanie nabywcy.

Interpelacja nr 1340 do ministra finansów w sprawie nowych przepisów dotyczących zawartości dowodów fiskalnych

Szanowny Panie Ministrze,

w toku działalności poselskiej powziąłem informację o wystąpieniu ubocznych skutków nowych przepisów dotyczących zawartości dowodów fiskalnych, wystawianych przez przedsiębiorców. Chodzi o przypadki prowadzenia przez jedną osobę fizyczną kilku rodzajów działalności, zgłoszonych oddzielnie do właściwych rejestrów. Tak jest np. w przypadku biur poselskich, jeżeli poseł prowadzi również jednoosobowo przedsiębiorstwo.

Osoba fizyczna może posiadać tylko jeden numer identyfikacji podatkowej. Wskutek zniesienia obowiązku zamieszczania na wydrukach z kas fiskalnych pełnych danych nabywcy osoba prowadząca dwa lub więcej rodzajów działalności jest narażona, ze strony organów podatkowych, na zarzut nieprawidłowego księgowania przychodów i kosztów ich uzyskania, nie wspominając o rejestrach VAT. Proszę uprzejmie, aby Pan Minister, po zapoznaniu się z problemem, udzielił odpowiedzi na pytanie o treści następującej:

W oparciu o jakie dane (zawarte czy też nieobjęte fakturą VAT lub inny dokumentem fiskalnym) należy rozdzielić wydatki zaliczalne do kosztów działalności, jeżeli ta sama osoba fizyczna prowadzi więcej niż jedną działalność albo więcej niż jedno przedsiębiorstwo?

Poseł Kazimierz Matuszny

9 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1340 w sprawie nowych przepisów dotyczących zawartości dowodów fiskalnych

W odpowiedzi na interpretację nr 1340 Pana Posła Kazimierza Matusznego w sprawie nowych przepisów dotyczących zawartości dowodów fiskalnych, i zadanym przez Pana Posła pytaniem: w oparciu o jakie dane (zawarte, czy też nieobjęte fakturą VAT lub inny dokumentem fiskalnym) należy rozdzielić wydatki zaliczane do kosztów działalności, jeżeli ta sama osoba fizyczna prowadzi więcej niż jedną działalność albo więcej niż jedno przedsiębiorstwo, uprzejmie informuję.

Na wstępie pragnę zauważyć, że w świetle art. 10 ust. 2 pkt 5 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, wpisu do CEIDG nie można dokonać, gdy wniosek o wpis dotyczy osoby już wpisanej do CEIDG. Interpretacja jednak tych przepisów należy do Ministra Rozwoju.

W sytuacji gdy przedsiębiorca, chce zająć się kilkoma rodzajami działalności gospodarczej, może w takiej sytuacji rozszerzyć przedmiot działalności firmy poprzez aktualizację wpisu do CEIDG. Innym rozwiązaniem, by rozdzielić nowy pomysł od prowadzonej już działalności gospodarczej, może być założenie spółki lub sp&oacut...