Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej już w Sejmie

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). W ramach CIE zbierane będą kompleksowe informacje nt. świadczeń emerytalnych, co ma zapewnić obywatelowi pełny i łatwiejszy dostęp do wiedzy nt. swoich oszczędności emerytalnych. Co istotne, założenie profilu w CIE i korzystanie z usług tego systemu będzie bezpłatne i dobrowolne.