Projekt ustawy o 14. emeryturze trafił do Sejmu

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Dodatkowe świadczenie (tzw. 14. emerytura) trafi w sumie do ok. 9 mln emerytów i rencistów. Wypłata świadczeń ma kosztować łącznie 11,4 mld zł. Środki zaczną trafiać do świadczeniobiorców w sierpniu br.