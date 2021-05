Projekt dużej noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych już w Sejmie

Do Sejmu trafił rządowy projekt dużej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projektodawcy proponują m.in. pakiet zmian usprawniających obsługę płatników składek oraz ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ustalania uprawnień do świadczeń. W przypadku emerytur i rent, do których prawo dana osoba uzyskała po 31 grudnia 2021 r., obowiązywać ma co do zasady transfer pieniędzy w formie bezgotówkowej lub za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do doręczania świadczeń.