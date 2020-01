Programy wsparcia dla termomodernizacji zostaną rozszerzone

Z szacunków przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju wynika, że ok. 40 proc. budynków wielorodzinnych wymaga obecnie termomodernizacji.

– Szacujemy, że do 2029 r. wsparciem zostanie objętych ok. 8 tys. budynków komunalnych, w których zamieszkuje najuboższa część społeczeństwa. To ważne dla wyrównywania jakości życia Polaków, ale także dla nas wszystkich, ponieważ przyczyni się do redukcji smogu – tłumaczy wiceminister rozwoju, Robert Nowicki.

W nowych przepisach przewidziano m.in. premie remontowe dla gmin –...