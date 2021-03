Programy wsparcia dla rodzin z dziećmi. Rząd stawia na elektronizację

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecne regulacje zostaną zmienione tak, by programy wsparcia dla rodzin z dziećmi mogły funkcjonować tylko z wykorzystaniem drogi elektronicznej i systemów teleinformatycznych.

Obecnie na podstawie art. 187a ustawy rząd może ustanawiać programy wsparcia dla rodzin z dziećmi. Tak realizowany jest program „Dobry start”, ale możliwe, że w przyszłości na tej podstawie prawnej funkcjonować będą także inne programy. W przypadku programu „Dobry start” wnioskodawcy najczęściej (70 proc. wniosków) korzystają z drogi elektronicznej.

„Zasadne jest wprowadzenie podstaw prawnych do realizacji programu w drodze elektronicznej w szerszym zakresie, niż ma to miejsce obecnie. Jest to już kolejny krok ...