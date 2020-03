Program Czyste Powietrze – resort klimatu szykuje uproszczenia

Program Czyste Powietrze, który ma służyć ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery, będzie zmodyfikowany i uproszczony – wynika z zapowiedzi Ministerstwa Klimatu. Rząd zamierza przeznaczyć w sumie ok. 103 mld zł na dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizacji budynków. Do tej pory jednak zakontraktowano jedynie wsparcie o wartości mniej niż 2 mld zł.