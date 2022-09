Progi podatkowe a inflacja. Tylko część krajów uwzględnia wzrosty cen

Wśród europejskich krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) tylko 11 na 27 automatycznie dostosowuje progi podatkowe w podatku dochodowym do inflacji – wynika z analizy opublikowanej przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. Polska należy z kolei do grupy krajów, w których nie ma tego rodzaju waloryzacji progów.