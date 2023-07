Produkcja prawa może być w tym roku rekordowo wysoka

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2023 r. w Polsce przyjęto w sumie 19,6 tys. stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu, w tym ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych – wynika z danych zebranych przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to wzrost o 35 proc. Jeśli taka sama dynamika zostanie zachowana także w drugim półroczu, to 2023 r. może być rekordowy pod względem produkcji prawa.