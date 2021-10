Produkcja nowego prawa w Polsce znów zdecydowanie większa

W III kwartale br. w Polsce przyjęto 6029 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu, co oznacza trzykrotny wzrost rok do roku – wynika z danych zebranych przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton w ramach „Barometru stabilności otoczenia prawnego”. Jak wskazują eksperci, zmiana trendu pokazuje, że prawodawcy powrócili do sytuacji sprzed czasu pandemii koronawirusa.