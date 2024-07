Produkcja nowego prawa na poziomie najniższym od 24 lat

W ciągu pierwszej połowy 2024 r. w Polsce przyjęto tylko 4,2 tys. stron nowego prawa, co oznacza spadek aż o 79 proc. rok do roku – wynika z danych zebranych przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. To jednocześnie najniższy wynik od 2000 r. Eksperci oceniają, że trend spadkowy jest jednak raczej tymczasowy, a szanse na stabilizację systemu prawnego nie są duże.